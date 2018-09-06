Португалия: работа по сменам

Последние данные, собранные в рамках исследования занятости Национального института статистики (INE), показывают, что данное явление продолжает набирать силу. Они указывают на то, что со стороны рабочих существует гибкость в отношении различных графиков и что они «доступны» для работы также ночью и в выходные дни.

В целом, в конце прошлого года по сменам работали более 750 (752,3) тысяч человек, что составляет около 16% от общего числа занятого населения. Это на 151 тысячу человек больше (+ 25,3%), чем в 2011 году, в год прихода «тройки». К концу июня с. г. по сменам работали более 761 тысячи человек.

В то же время, в 2017 году почти 2 миллиона (более 42% занятого населения Португалии) работников трудились по субботам, что на + 5,85% больше, чем в конце 2011 года, когда число работающих в субботу не достигало 1,9 миллиона человек.

Работа в воскресенье также все реже становится «исключением». В конце 2017 года более миллиона (1.077) человек заявили, что работали в воскресенье, что на 109 тысяч (+ 11,3%) больше, чем в 2011 году. На конец июня с.г. данный показатель увеличился уже на 42 тысячи человек.

Бывший президент Института занятости и профессионального обучения (IEFP) Франсишку Маделину отмечает, что «туризм и металломеханика - отрасли, которые в наибольшей степени способствовали экономическому росту, являются примерами деятельности, в которой сменная работа имеет важное значение».

Помимо сменного графика смены, также увеличилось количество ситуаций с работой в ночное время. Отметим, что за исключением случаев, предусмотренных коллективным договором, ночной период длится с 22:00 до 7:00 утра следующего дня и требует дополнительной оплаты.

В конце 2017 года почти полмиллиона человек работали по ночам: 498,5 тысяч человек, около 10% занятого населения. Это на 76 тысяч человек (+ 17,9%) больше, чем в 2011 году.