Португалия: работают на износ...

Треть работников, участвовавших в исследовании Португальской ассоциации защиты потребителей (Deco), заявили, что подвержены риску профессионального истощения, а около половины жалуются на отсутствие поддержки со стороны супервайзера (администратора, в функции которого входит контроль за работой персонала) в ситуациях повышенного стресса.

Среди специалистов, которые наиболее подвержены риску «burnout» - работники магазинов, в частности, супермаркетов - 43%, медицинский персонал (не врачи) - 39%, сотрудники административных служб (37%), а также представители профессий, связанных с образованием (28%).

В исследовании Deco, которое проводилось в период с января по февраль этого года, участвовали 1.146 работников. Около половины респондентов жаловались на отсутствие поддержки со стороны супервайзеров в стрессовых ситуациях, а каждый четвертый - со стороны коллег.

Трое из десяти работников заявили, что чувствуют себя эмоционально уставшими от работы более одного раза в неделю, а 35% сообщили о том, что чувствовали себя «истощенными» с той же частотой.

«В 11% случаев усталость возникает ежедневно, прямо с утра, с перспективой очередного рабочего дня. 14% также ежедневно испытывают рабочий стресс. Вместе с тем, большинство респондентов считают, что они хорошо выполняют свои профессиональные обязанности», - говорится в исследовании, итоги которого опубликованы в октябрьском номере журнала Teste Saúde.

«Когда давление становится чрезмерным, с ним трудно справиться, и с течением времени это может превратиться в хронический стресс и повлиять на личную и семейную жизнь, здоровье и, конечно же, профессиональную деятельность», - утверждает Deco, подчеркивая, что «22% респондентов, принимающих антистрессовые лекарства, заявили, что делают это в течение минимум трех лет». Среди объяснений недовольства работой выделяется содержание самих функций, которые работники рассматривают как «невозможность карьерного роста», а также плохие отношения с вышестоящим начальством.

Из тех, кому не хватает поддержки боссов или руководителей в периоды стресса, 50% подвержены риску «сгореть на работе». В свою очередь, из тех, кто говорит, что «их поддерживают», только 19% находятся в такой же ситуации.