Португалия: работники умнее патронов

Пятница, 23 Март 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: работники умнее патронов

Опубликованы данные исследования Обсерватория по неравенству ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa.

В частности, оно дает ответ на вопрос, у кого квалификация выше: у патронов или у их подчиненных?

В целом, работники в Португалии более образованны, чем их боссы.

У более чем половины (54,6%) работодателей в частном секторе - не более 9 классов образования, в то время как работников с базовым образованием - 43,7%. То есть разница составляет 13 процентных пунктов.

Сотрудников со средним образованием также больше, чем боссов - соответственно, 23,5% и 28,6%. Когда мы говорим о высшем образовании, разница еще больше: 27,1% против 20,1%.

По словам сотрудника Обсерватории по неравенству Ренату Карму, «вышеуказанными данными можно объяснить тот факт, что при найме сотрудников компании в Португалии не придается большого значения учебной карьере претендентов, поскольку сами патроны часто не приобрели соответствующих знаний».

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