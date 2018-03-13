Португалия: работы на Мосту 25 апреля

На днях компания Infraestruturas Portugal (IP) заявила, что «в течение марта будет заключен подряд на ремонт и техническое обслуживание Моста 25 апреля, который имеет «базовую цену 18 млн евро и двухлетний период исполнения». Подрядчик будет определен посредством объявленного международного тендера.

«Целью подряда является проведение комплекса работ, выявленных в рамках инспекции и мониторинга структурного поведения моста, проводимых по указанию IP и осуществляемых ISQ - Институтом сварки и качества и Национальной лабораторией гражданского строительства (LNEC), соответственно», - говорится в заявлении.

IP отмечает, что работы будут выполняться ночью и в выходные дни. «Как и в случае предыдущих операций по техническому обслуживанию, проведенных на Мосту 25 апреля, для минимизации возможных воздействий на обычное дорожное и железнодорожное сообщение работы будет проводиться в периоды сокращения транспортного потока, а именно ночью и в нерабочие дни».

Согласно IP, «плановые вмешательства будут касаться металлических элементов подвесного моста и укрепленных железобетонных элементов северного виадука».

Указывается, что, в частности, будут проведены «сварочные работы на металлической конструкции, локализованная замена антикоррозионной защиты, замена неструктурных элементов, очистка, обработка и окраска бетонных поверхностей».

Схема исполнения данного подряда учитывает технические ремонтные решения, определенные проектировщиками моста - это американская компания Parsons и португальская TalProjecto. Согласно IP, «Parsons - дизайнерская компания, которая владеет авторским правом на проект строительства Моста 25 апреля в 1960-х годах, а также является автором проекта по установке линии железной дороги, расширению дорожного полотна и общему совершенствованию данного инженерного сооружения, завершенного в 1990-х годах».

В свою очередь, Talprojecto - португальская дизайнерская компания в области металлоконструкций.

Отметим, что недавно журнал Visão обнародовал отчет LNEC, в котором говорится о наличии «трещин в структурной зоне, которые могут поставить под угрозу безопасность пересечения и о которых стало известно около двух лет назад». В других ежемесячных отчетах ISQ, также цитируемых журналом, содержатся предупреждения о «признаках деградации, таких как незакрученные винты», что требует «немедленного вмешательства».

Вместе с тем, президент IP Мариу Сентену заявил, что «нынешние работы не являются срочными» и что если бы была опасность, то «мост был бы закрыт».

По данным Visão, доходы от оплаты проезда по Мосту 25 апреля достигают 40 млн евро ежегодно, что вдвое больше, чем нужно для проведения нынешних работ. В отличие от Моста Васко да Гама, за техническое обслуживание которого отвечает компания-концессионер Lusopontе, за капитальный ремонт Моста 25 апреля отвечает государство. Запрос на выделение средств на ремонт был подан в министерство планирования и инфраструктуры полгода назад, но только только на прошлой этой неделе министерство финансов санкционировало ассигнования.

Мост 25 Апреля был открыт 6 августа 1966 г. для автодорожного движения, а в 1999-м по нему также пошли электропоезда. Сегодня ежедневный трафик составляет, соответственно, около 160 тысяч автомобилей и 160 поездов.