Португалия: Rali Vinho Madeira

Это самые старые международные гонки, которые проводятся Международной федерацией автомобильного спорта. Чемпионат включает десять этапов, которые проходят по десяти странам европейского континента. Этап Вино Мадера (Винью-да-Мадейра) является одним из основных этапов чемпионата. Тысячи людей идут в горы, чтобы выбрать место, откуда будет хорошо видна гонка.

Название этапа – это дань уважения одному из основных товаров острова Мадейра, а именно знаменитому ликерному вину, которое уже в XVIII веке высоко ценилось при европейских дворах благодаря своему вкусу и ни с чем не сравнимому букету.

Место проведения: Madeira

Время проведения: с 2 по 4 августа