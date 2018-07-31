Португалия: Rali Vinho Madeira

Вторник, 31 Июль 2018 Португалия Португалия Португалия Популярные материалы Досуг

Португалия: Rali Vinho Madeira

В начале августа среди живописных пейзажей острова Мадейры пройдет этап Европейского чемпионата по ралли.

Это самые старые международные гонки, которые проводятся Международной федерацией автомобильного спорта. Чемпионат включает десять этапов, которые проходят по десяти странам европейского континента. Этап Вино Мадера (Винью-да-Мадейра) является одним из основных этапов чемпионата. Тысячи людей идут в горы, чтобы выбрать место, откуда будет хорошо видна гонка.

Название этапа – это дань уважения одному из основных товаров острова Мадейра, а именно знаменитому ликерному вину, которое уже в XVIII веке высоко ценилось при европейских дворах благодаря своему вкусу и ни с чем не сравнимому букету.

Место проведения: Madeira

Время проведения: с 2 по 4 августа

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