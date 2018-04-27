Португалия рассчитывает на выход в финал ЧМ-2018

По его мнению, португальцы могут дойти до финала ЧМ-2018.

«Конечно, в Португалии рассчитывают на успешное выступление страны на ЧМ-2018. Мы хотим удачно сыграть в России. Надеемся дойти до финала. Криштиану показывает отличную игру в нынешнем сезоне. Он является лидером команды и играют важную роль, даже когда не забивает голы», - приводит слова Фигу Goal.

На групповом этапе ЧМ-2018 Португалия встретится с Испанией, Ираном и Марокко, пишет euro-football.ru.