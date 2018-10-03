Португалия: размер досрочной пенсии

Цель состояла в том, чтобы создать условия для того, чтобы люди, имеющие более 40 лет отчислений, могли выйти на пенсию - без каких-либо штрафных санкций - раньше остальных.

Первый этап данной новой модели досрочного выхода на пенсию (reformas antecipadas) стартовал ровно год назад, охватив всех граждан, у которых есть не менее 48 лет отчислений, а также тех, кто уже достиг возраста 60 лет и начал работать в возрасте 14 лет или меньше.

С тех пор в рамках режима было удовлетворено назначение 14.763 пенсий, из которых 78% (11.435) - уже выплачиваются, а 22% (3.238) - пока что ожидают подтверждения со стороны соответствующими бенефициаров.

Средний возраст 61,4 года и средняя пенсия в размере 808,32 евро - таков профиль «новых» пенсионеров, которые вышли на заслуженный отдых в рамках режима.