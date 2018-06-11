Португалия: «Реал» пытается удержать Роналду

По данным источника, в год португалец сможет зарабатывать до 32,5 миллиона евро.

Базовый оклад должен составить 25 миллионов, остальное - бонусы. В частности, 2 миллиона евро будет добавлено за победу в Лиге чемпионов, 1,5 миллиона - за победу в чемпионате Испании, 1 миллион - за Кубок Испании, 1 миллион - за выигранный «Золотой мяч» и так далее, пишет noticia.ru.

При этом зарплата Роналду все равно будет ниже, чем у Лионеля Месси в «Барселоне» и Неймара в «ПСЖ», что португальца не устраивает.