Португалия: регион-лидер по ДТП со смертельным исходом

Четверг, 06 Сентябрь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: регион-лидер по ДТП со смертельным исходом

Данные обнародовала Национальная служба безопасности дорожного движения (ANSR).

Согласно им, за восемь месяцев с начала текущего года на португальских дорогах погибли 329 человек. (Речь идет о людях, которые скончались на месте происшествия или во время транспортировки в больницу.)

Тем не менее, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число жертв сократилось - на пять человек.

Согласно информации ANSR, наибольшее число погибших (52) отмечено в округе Сетубал, далее следуют Порту (34) и Лиссабон (30).

В свою очередь, относительно безопасными округами c наименьшим количеством  смертей на дорогах были Порталегре (3), Браганса (4) и Виана-ду-Каштелу (5).

Кроме того, ANSR указывает, что в результате ДТП, произошедших с начала этого года, серьезные травмы получили 1.286 человек, что на 170 меньше, чем за тот же период 2017 года. По данным ANSR, у 26.189 пострадавших были отмечены незначительные травмы по сравнению с 27.068, зарегистрированными в прошлом году.

Также ANSR, которая собирает данные из PSP и GNR, сообщает, что в период с 1 января по 31 августа с.г. в целом произошло 86.290 ДТП различной тяжести, что на 1.440 больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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