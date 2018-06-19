Португалия: рекорд десятилетия

Согласно им, количество смертей в Португалии с начала этого года стало самым высоким за последние десять лет.

С 1 января по 15 июня в Португалии умерли 54.873 человека. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество случаев смертей увеличилось на 3.131 (6%) по сравнению с 51.742 в 2017 году.

При этом, уже третий год подряд, наибольшее количество смертей произошло в первые пять месяцев года.

В зимние месяцы, традиционно, происходит больше смертей, и этот год не стал исключением. В день 3 января 2018 г. количество смертей достигло максимального значения: 450.

Кроме того, большое количество респираторных инфекций можно объяснить очень дождливой погодой в марте и апреле с.г. Старение португальского населения является еще одним фактором, которым DGS объясняет увеличение смертности за последние десять лет.