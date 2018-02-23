Португалия: рекорд по туризму

Согласно им, в 2017 году туристическая деятельность в Португалии снова выросла и достигла рекордных показателей.

Число туристов, которые останавливались в португальских отелях, в прошлом году выросло на 8,9%, до 20,6 миллиона человек. С учетом размещения в частном секторе, т.н. alojamentos locais, цифра возрастает до 22 миллионов.

Также было зарегистрировано увеличение количества ночевок в гостиничном секторе, как среди иностранцев, так и национальных граждан - на 7,4%, до 57,5 миллиона. Основной вклад в увеличение ночевок внесли иностранные туристы, на которых пришлось 72,4% от общего числа. В 2017 году количество ночевок иностранцев выросло на 8,6% по сравнению с 2016 годом и составило 41,6 миллиона.

Согласно INE, рост количества ночевок на протяжении всего прошлого года наблюдался во всех регионах, особенно на Азорах (+ 15,8%) и в Центральном регионе (+ 14,5%).

В сою очередь, общий доход гостиничного сектора достиг 3,39 млрд евро, чему способствовало улучшение результатов по всем регионам страны. Лучшие результаты были получены в июле и августе (428 млн и 502 млн евро, соответственно).

Вместе с тем, продолжительность среднего пребывания, которая увеличивалась в течение двух лет подряд, в прошлом году уменьшилась. Если в 2015 и 2016 годах туристы останавливались в отелях, в среднем, на 2,82 ночи, то в 2017-м - на 2,79 ночи.