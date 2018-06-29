Португалия: RFM SOMNII
В июле побывайте на фестивале RFM SOMNII в городе Фигейра-да-Фож. Такое событие, как лучший sunset всех времен, нельзя пропустить.
В течение двух дней фестиваля RFM SOMNII публика наслаждается звуками музыки лучших ди-джеев мира на обширном песчаном пляже Прайя-ду-Реложиу в городе Фигейра-да-Фож. Солнце, пляж и много электронной музыки среди красивой природы - вот основные ингредиенты этого фестиваля, который с каждым годом привлекает все больше и больше зрителей. Ожидается, что на следующем фестивале их будет около 80 тысяч.
Время проведения: с 6 по 8 июля
Место проведения: Praia do Relógio - Figueira da Foz
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