Португалия: Роберто Карлос может стать спортивным директором «Спортинга»

Бывший защитник россисйского футбольного клуба «Анжи» Роберто Карлос может стать спортивным директором лиссабонского клуба «Спортинг» 18 августа передает Recod.

Как сообщается, Роберто Карлос заключил соглашение с баллотирующимся на пост президента «Спортинга» Руем Хорхе Рего. Экс-защитник «Рубина» войдет в спортивное руководство лиссабонского клуба в случае победы Рего на выборах президента клуба. Сам Роберто Карлос разместил в своем Instagram фотографию фото с Рего и написал: «Большое спасибо», за проведенную с ним встречу.

Роберто Карлос выступал в составе российского клуба «Анжи» в 2011—2012 гг., кроме этого выступал за мадридский «Реал и турецкий клуб «Фенербахче», пишет regnum.ru.