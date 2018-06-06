Португалия: Rock in Rio

В Парке Бела-Вишта в Лиссабоне пройдет IV Международный Рок-Фестиваль.

На пять дней, насыщенных энергетикой, Парк Бела-Вишта станет настоящим городом Рока. Концерты на различные вкусы и для любого возраста будут иди по 12 часов на различных площадках парка. На сцене «Палку-Мунду» (Мировая сцена) выступают музыканты, получившие международное признание, на площадке «Тенда-Электроника» (Электронная палатка) самые известные португальские и зарубежные диджеи и виджеи, а на «Hot Stage» - альтернативные выступления известных и начинающих, но уже заявивших о себе, артистов.

К услугам тех, кто придет с семьями, помимо концертов, зеленые зоны парка, «экстремальная зона» (Эшпасу-Радикал), где самые активные могут покататься на сноуборде на настоящей снежной трассе, и детская площадка «Эшпасу-Кидз» с множеством аттракционов для детей.

Время проведения: с 23 по 30 июня

Место проведения: Parque da Bela Vista, Lisboa