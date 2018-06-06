Португалия: Rock in Rio

Среда, 06 Июнь 2018 Португалия Португалия Португалия Популярные материалы Досуг

Португалия: Rock in Rio

Рок-фестиваль Рио-Лиссабон возвращается, чтобы стать основным событием 2018 года.

В Парке Бела-Вишта в Лиссабоне пройдет IV Международный Рок-Фестиваль.

На пять дней, насыщенных энергетикой, Парк Бела-Вишта станет настоящим городом Рока. Концерты на различные вкусы и для любого возраста будут иди по 12 часов на различных площадках парка. На сцене «Палку-Мунду» (Мировая сцена) выступают музыканты, получившие международное признание, на площадке «Тенда-Электроника» (Электронная палатка) самые известные португальские и зарубежные диджеи и виджеи, а на «Hot Stage» - альтернативные выступления известных и начинающих, но уже заявивших о себе, артистов.

К услугам тех, кто придет с семьями, помимо концертов, зеленые зоны парка, «экстремальная зона» (Эшпасу-Радикал), где самые активные могут покататься на сноуборде на настоящей снежной трассе, и детская площадка «Эшпасу-Кидз» с множеством аттракционов для детей.

Время проведения: с 23 по 30 июня

Место проведения: Parque da Bela Vista, Lisboa

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: Rock in Rio

      Рок-фестиваль Рио-Лиссабон возвращается, чтобы стать основным событием 2018 года.

      Подробнее

    • Португалия: почему так холодно?

      Погода в Португалии - дождливая и холодная, в отличие от остальной Европы, где жарко и солнечно.

      Подробнее

    • Валенсия лидирует по росту турпотока в Испании

      Число иностранных туристов, посетивших Валенсийское сообщество за первые четыре месяца 2018 года превысило 2,28 млн человек.

      Подробнее

    • В Испании опять появится Министерство по делам равноправия

      Вице-премьером Испании станет Кармен Кальво.

      Подробнее

    • В Италии уверены, что страна остается в зоне евро

      Сохранение евро может стать одним из компромиссов между правительством евроскептиков и истеблишментом.

      Подробнее

    • Два итальянских пловца получат дисквалификации за допинг

      Итальянские пловцы Филиппо Маньини и Мишель Сантуччи могут получить длительные дисквалификации за допинг.

      Подробнее

    • Президент Филиппин собрался в отставку из-за женщин

      Президент Филиппин Родриго Дутерте, прилюдно поцеловавший замужнюю женщину в губы, заявил о готовности покинуть свой пост.

      Подробнее

    • Девушке прислали лохмотья вместо одежды

      Интернет-магазин британского бренда Pretty Little Thing прислал девушке шорты, которые сильно отличались от предлагаемых на их сайте.

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе