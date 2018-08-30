Португалия: родители предпочитают покупать новые учебники

Четверг, 30 Август 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: родители предпочитают покупать новые учебники

По данным исследования, 97% португальцев предпочитают новые учебные материалы подержанным.

Согласно исследованию Cetelem Observer, этот показатель в 2018 году такой же как два года назад, но больше, чем в 2017-м. В прошлом году намерение купить новые книги для школы высказали только 93% родителей.

Исследование, основанное на опросе 600 человек, указывает, однако, что родители склонны использовать и новые, и подержанные книги.

К книгам, предоставляемым школой или министерством образования, проявили интерес только 8% родителей, а к подержанным или заимствованным у знакомых - от 12% до 8%.

В прошлом учебном году пособия были бесплатными для учащихся первого цикла обучения государственных школ, В новом учебном году книги будут бесплатны для всех с 1 по 6 класс.

Согласно опросу, португальские семьи потратят в этом году в среднем 487 евро на школьные принадлежности, что на 88 евро больше, чем в прошлом году.

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