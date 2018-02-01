Португалия: «Рома» арендовала защитника лиссабонского «Спортинга»
«Рома» на официальном сайте объявила о переходе из лиссабонского «Спортинга» защитника Хонатана Сильвы.
Римский клуб арендовал аргентинского футболиста до конца нынешнего сезона с правом выкупа.
23-летний Сильва является воспитанником «Эстудиантеса», в «Спортинг» он перебрался летом 2014 года. В сезоне-2016/17 защитник выступал на правах аренды за «Бока Хуниорс». На счету Сильвы также два матча в составе национальной сборной Аргентины, пишет championat.com.
В нынешнем сезоне Сильва провел в чемпионате Португалии 6 матчей (4 - с первых минут).