Португалия: «Рома» арендовала защитника лиссабонского «Спортинга»

Римский клуб арендовал аргентинского футболиста до конца нынешнего сезона с правом выкупа.

23-летний Сильва является воспитанником «Эстудиантеса», в «Спортинг» он перебрался летом 2014 года. В сезоне-2016/17 защитник выступал на правах аренды за «Бока Хуниорс». На счету Сильвы также два матча в составе национальной сборной Аргентины, пишет championat.com.

В нынешнем сезоне Сильва провел в чемпионате Португалии 6 матчей (4 - с первых минут).