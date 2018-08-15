Португалия: Роналду анонсировал именную обувь в цветах «Ювентуса»

Среда, 15 Август 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: Роналду анонсировал именную обувь в цветах «Ювентуса»

Криштиану Роналду закупился кроссовками в Пекине.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду во время тура по Китаю рассказал о кроссовках Nike Air Max 97 CR7, сделанных в коллаборации с американским производителем, а еще пообещал, что выпуск новых сникерсов в цветах туринского клуба.

«Конечно, я счастлив и горд, что подписал контракт с «Ювентусом». Я уже поговорил с Nike, чтобы сделать новые кроссовки с этими цветами. Я с нетерпением жду этого», – сказал Роналду.

Футболист прогулялся вместе с Джо Ла Пума в рамках Sneaker Shopping. Роналду купил на 3470 долларов несколько Air Jordans, Nike React Element 87 и Nike Air Max 270 Flyknit, пишет eurosport.ru.

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