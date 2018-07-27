Португалия: Роналду дебютирует за «Ювентус» в игре с «Кьево»

Пятница, 27 Июль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: Роналду дебютирует за «Ювентус» в игре с «Кьево»

26 июля состоялась жеребьевка календаря чемпионата Италии по футболу на сезон-2018/19.

В матче первого тура Серии А туринский «Ювентус» сыграет в гостях с «Кьево» из Вероны.

В этой встрече за бьянконери может дебютировать португальский нападающий Криштиану Роналду, который перешел в «Ювентус» из мадридского «Реала» летом 2018 года.

Первым домашним для Роналду матчем может стать встреча с «Лацио», пишет russian.rt.com.

Ранее сообщалось, что Роналду обязали выплатить 19 млн евро за уклонение от уплаты налогов.

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