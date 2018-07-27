Португалия: Роналду дебютирует за «Ювентус» в игре с «Кьево»
26 июля состоялась жеребьевка календаря чемпионата Италии по футболу на сезон-2018/19.
В матче первого тура Серии А туринский «Ювентус» сыграет в гостях с «Кьево» из Вероны.
В этой встрече за бьянконери может дебютировать португальский нападающий Криштиану Роналду, который перешел в «Ювентус» из мадридского «Реала» летом 2018 года.
Первым домашним для Роналду матчем может стать встреча с «Лацио», пишет russian.rt.com.
Ранее сообщалось, что Роналду обязали выплатить 19 млн евро за уклонение от уплаты налогов.
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