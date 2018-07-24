Португалия: Роналду хочет перетащить Гомеша в «Ювентус»
Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду выступил с предложением перед руководством клуба о ведении трансферной кампании команды.
По информации Don Balon, Роналду, перешедший в «Ювентус» из мадридского «Реала» 10 июля, попросил приобрести португальского полузащитника «Барселоны» Андре Гомеша. По мнению 33-летнего португальца, Гомеш сможет помочь итальянскому клубу достичь положительного результата, пишет gazeta.ru.
Отмечается, что сам Гомеш намерен покинуть «Барселону» в это трансферное окно. Одним из вариантов продолжения карьеры он рассматривает лондонский «Тоттенхэм Хотспур».
В прошедшем сезоне чемпионата Испании Гомеш провел 16 матчей и отличиться результативными действиями не сумел.
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