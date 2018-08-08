Португалия: Роналду испугался Винисиуса?

Нападающий Криштиану Роналду ушел из «Реала» в «Ювентус», потому что испугался конкуренции с 18-летним Винисиусом Жуниором. Такое мнение высказал бывший партнер бразильца Эвертон Рибейру, слова которого приводит O Dia.

«Винисиусу только что исполнилось 18 лет. Думаю, в "Реале" он станет эталонным игроком. Он играл на высочайшем уровне во "Фламенго" в 17 лет, он будет топ-футболистом. Роналду ушел из "Реала", потому что испугался Винисиуса. Он знал, что сядет на лавку», — заявил Рибейру.

Жуниор перешел в «Реал» в мае. За его трансфер мадридский клуб заплатил бразильскому «Фламенго» 45 миллионов евро. В сезоне-2018 он провел 12 матчей, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.

Об уходе Роналду было объявлено 10 июля. В Италии нападающий будет получать 30 миллионов евро в год. За переход форварда клуб заплатил 100 миллионов евро и понес 12 миллионов дополнительных расходов. Португалец играл за «Реал» с 2009 года, забил 451 гол в 438 играх за «королевский клуб», став лучшим бомбардиром в его истории. В составе «Реала» Роналду четырежды становился победителем Лиги чемпионов.