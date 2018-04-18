Португалия: Роналду любит Аргентину

Среда, 18 Апрель 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: Роналду любит Аргентину

Нападающий Реала Криштиану Роналду признался в любви к родине своего главного соперника - Лионеля Месси.

Во время общения Криштиану Роналду с болельщиками в Инстаграме ему задали вопрос про Аргентину.

«Аргентина! Ар-ген-тина! Моя девушка из Аргентины. Многие не знают, но она наполовину испанка, наполовину аргентинка», - сказал Роналду.

«Так что я люблю Аргентину. Кто-то думает, что она мне не нравится, но она нравится. Очень сильно!», передает football.ua.

Роналду сражается с аргентинцем Лионелем Месси за звание лучшего игрока как минимум современного футбола.

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