Португалия: Роналду любит Аргентину

Во время общения Криштиану Роналду с болельщиками в Инстаграме ему задали вопрос про Аргентину.

«Аргентина! Ар-ген-тина! Моя девушка из Аргентины. Многие не знают, но она наполовину испанка, наполовину аргентинка», - сказал Роналду.

«Так что я люблю Аргентину. Кто-то думает, что она мне не нравится, но она нравится. Очень сильно!», передает football.ua.

Роналду сражается с аргентинцем Лионелем Месси за звание лучшего игрока как минимум современного футбола.