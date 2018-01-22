Португалия: Роналду назвал Месси плохим футболистом

Перед встречей 20-го тура испанской Примеры с «Депортиво» один из мальчиков, в сопровождении которых футболисты выходят на поле, сказал Роналду: «Для меня ты лучший в мире, а Месси…» Роналду сам решил закончить фразу, с улыбкой добавив: «А Месси - плохой футболист».

Встреча «Реал» - «Депортиво» прошла в 21 января и завершилась со счетом 7:1, Роналду забил два мяча. В конце матча ему разбили лицо в кровь.

С 2008 года только Роналду и Месси завоевывали награду лучшему футболисту планеты - «Золотой мяч». У обоих игроков по пять призов.