Португалия: Роналду назвал себя счастливым

Вторник, 23 Октябрь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: Роналду назвал себя счастливым

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что его адвокаты уверены в победе в деле об изнасиловании американки Кэтрин Майорги.

Слова спортсмена приводит The Guardian.

«Мы сделали заявление около двух недель назад. Я не собираюсь лгать в этой ситуации, я счастлив. Я доволен тем, как продвигается дело. Мои адвокаты уверены в успехе, как и я, конечно. Самое главное — я наслаждаюсь футболом, наслаждаюсь жизнью. Конечно, правда всегда выходит на первый план. Так что со мной все хорошо», — рассказал Роналду.

Майорга первой публично выступила с обвинениями в изнасиловании в адрес нападающего сборной Португалии. По словам американки, инцидент произошел в 2009 году в Лас-Вегасе. Женщина утверждала, что спортсмен выплатил ей за молчание 375 тысяч долларов. Сам Роналду отверг обвинения.

При этом адвокат Майорги Лесли Стовалл заявил, что его клиентка не единственная жертва Роналду. По словам юриста, еще три женщины обвинили португальца в изнасиловании.

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