Португалия: Роналду – об изнасиловании

Нападающий сборной Португалии по футболу и «Ювентуса» Криштиану Роналду потратил более 1 млн долларов на собрание команды по обжалованию обвинений в изнасиловании американки Кэтрин Майорги.

Девушка обвинила игрока в изнасиловании, которое случилось в Лас-Вегасе в 2009 году, пишет news.ru.

В команде Роналду — судебно-медицинский эксперт, экс-офицер полиции и другие специалисты, занимающиеся оправданием спортсмена, сообщает The Sun. По информации издания La Gazetta dello Sport, юристы футболиста скоро предоставят новые улики по этому делу (новые анализы ДНК). Также адвокаты могут предоставить заключённое футболистом и девушкой соглашение о неразглашении, которое, по их словам, не имеет юридической силы.

Ранее News.ru писал о том, что адвокат Роналду Питер Кристиансен уверен в сфабрикованности представленных улик.