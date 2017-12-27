Португалия: Роналду опубликовал трогательное фото с детьми

Снимок игрок «Реала» выложил в Instagram.

Фото многодетный папа подписал словами: «Застрял с этими хорошенькими детьми».

Как сообщала «Страна», 12 ноября, звездный форвард «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду сообщил о рождении дочери в своем Instagram. Всего у Ронадлу четверо детей: самая младшая Алана Мартина от Джорджины Родригес, Криштиану-младший, который родился в 2010 году от неизвестной матери, и близнецы Ева и Матеу (родились в 2017 году) от суррогатной матери, пишет strana.ua.