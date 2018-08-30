Португалия: Роналду отказался от сборной ради «Ювентуса»

6 сентября сборная Португалии в рамках товарищеского матча сыграет с Хорватией, а спустя четыре дня португальцы проведут первый матч в Лиге наций против национальной команды Италии.

Отмечается, что 33-летний новичок туринцев хочет использовать эту возможность, чтобы полностью влиться в новый клуб и стать полноценной его частью, пишет gazeta.ru.

Криштиану Роналду успел провести два поединка за Ювентус, ни разу не сумев отличиться.