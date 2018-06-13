Португалия: Роналду отклонил предложение «Реала»

Среда, 13 Июнь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: Роналду отклонил предложение «Реала»

Роналду отклонил предложение «Реала» о продлении контракта.

Португальский нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду отказался от предложенного футбольным клубом улучшения зарплаты до 25 миллионов евро в год плюс бонусы, сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, это предложение, которое позволило бы португальцу зарабатывать в итоге около 32,5 миллиона, поступило Роналду еще в апреле и было отвергнуто, поскольку форвард хочет получать фиксированную зарплату в размере более 30 миллионов евро без всяких дополнительных условий.

Ранее португалец намекнул, что может покинуть «Реал» этим летом. В СМИ сообщалось, что французский «Пари Сен-Жермен» готов предложить Роналду контракт с годовой зарплатой в 45 миллионов евро. В минувшем сезоне футболист провел в составе мадридского клуба 44 игры и забил 44 мяча, пишет РИА Новости.

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