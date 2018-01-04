Португалия: Роналду получил три предложения по трансферу

По информации El Chiringuito, одно из предложений - очень серьезное. Ожидается, что с «Реалом» свяжутся в ближайшие дни. Клубы не называются, но высока вероятность, что в их число входит лондонский «Челси».

Роналду взял паузу, чтобы узнать, готовы ли «сливочные» улучшить его контракт. Если «королевский клуб» не сможет договориться с португальцем в ближайшие четыре-шесть недель, то форвард, скорее всего, сменит клубную прописку.

Ранее сообщалось, что Роналду попросил руководство «Реала» продать его летом 2018 года не более чем за 100 миллионов евро. При этом в контракте португальца, который он подписал в ноябре 2016, прописана сумма отступных в размере одного миллиарда евро, пишет vesti.kz.

Отмечалось, что отношения между нападающим и президентом «Реала» Флорентино Пересом настолько испортились, что португалец не хочет разговаривать с руководителем.

Роналду играет за «Реал» с 2009 года, до этого он выступал в составе «Манчестер Юнайтед». Контракт форварда со «сливочными» истекает в июне 2021 года.