Португалия: Роналду предан «Реалу» на сто процентов
Защитник «Реала» Хосе Игнасио Начо поделился мыслями об игре партнера по мадридской команде - Криштиану Роналду.
«Правда в том, что все касания Роналду превращаются в голы. Я видел, что он забил за Португалию дважды в течение пяти минут. Это здорово для «Реала». Надеюсь, он сохранит этот уровень до конца сезона.
Не могу понять, как люди могут сомневаться в Роналду. Он тот, кто делает результат. У него такая статистика за карьеру - это ненормально для игрока.
Он на 100 % предан клубу. Как партнер по команде, думаю, что для него нет места лучше «Реала», - цитирует Начо championat.com.
Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!