Португалия: Роналду предан «Реалу» на сто процентов

«Правда в том, что все касания Роналду превращаются в голы. Я видел, что он забил за Португалию дважды в течение пяти минут. Это здорово для «Реала». Надеюсь, он сохранит этот уровень до конца сезона.

Не могу понять, как люди могут сомневаться в Роналду. Он тот, кто делает результат. У него такая статистика за карьеру - это ненормально для игрока.

Он на 100 % предан клубу. Как партнер по команде, думаю, что для него нет места лучше «Реала», - цитирует Начо championat.com.