Португалия: Роналду пришел к журналистам в часах за миллион

Среда, 24 Октябрь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: Роналду пришел к журналистам в часах за миллион

Криштиану Роналду появился на пресс-конференции перед встречей Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» в редких бриллиантовых часах.

На руке спортсмена заметили часы швейцарского бренда Franck Muller, стоимость которых составляет более полутора миллионов долларов (свыше 100 миллионов рублей). Циферблат и ремешок часов полностью покрыты 424 белыми и красными бриллиантами.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ювентус» состоится 23 октября на стадионе «Олд Траффорд».

Часы Franck Muller — не единственный дорогой аксессуар в коллекции Роналду. В декабре 2016 года швейцарская компания TAG Heuer поздравила футболиста с получением «Золотого мяча». В подарок он получил специальную версию хронографа TAG Heuer Carrera Heuer 02T, украшенную 68 бриллиантами.

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