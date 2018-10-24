Португалия: Роналду пришел к журналистам в часах за миллион

На руке спортсмена заметили часы швейцарского бренда Franck Muller, стоимость которых составляет более полутора миллионов долларов (свыше 100 миллионов рублей). Циферблат и ремешок часов полностью покрыты 424 белыми и красными бриллиантами.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ювентус» состоится 23 октября на стадионе «Олд Траффорд».

Часы Franck Muller — не единственный дорогой аксессуар в коллекции Роналду. В декабре 2016 года швейцарская компания TAG Heuer поздравила футболиста с получением «Золотого мяча». В подарок он получил специальную версию хронографа TAG Heuer Carrera Heuer 02T, украшенную 68 бриллиантами.