Португалия: Роналду пришел в ярость после репортажа о жене

Среда, 05 Сентябрь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: Роналду пришел в ярость после репортажа о жене

Криштиану Роналду угрожает судом телеканалу за репортаж о своей подруге.

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду намеревается подать в суд на аргентинскую телекомпанию, которая выпустила репортаж о подруге футболиста Джорджине Родригес. Речь идет о телеканале Telecinco, пишет vesti.ru.

В сюжете журналисты рассказывали о том, что девушка после того, как стала подругой Роналду, забросила семью: перестала общаться с родными, а также помогать тяжело больной 82-летней бабушке и отцу., сообщает Спортбокс.Ru со ссылкой на AS. Все они проживают в Аргентине.

После выхода материала футболист обратился к своим адвокатам с поручением направить в телекомпанию письмо о готовности подачи судебного иска в отношении канала для предотвращения подобных репортажей. В компании посыл португальца услышали и запретили снимать новые сюжеты о Джорджине.

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