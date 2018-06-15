Португалия: Роналду признал свою вину по делу о неуплате налогов

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду достиг соглашения с налоговой службой Испании по делу о неуплате налогов, сообщает El Mundo.

По данным издания, португалец принял условия налоговой службы, согласно которым он понесет наказание в виде двух лет лишения свободы и выплаты штрафа, сумма которого со всеми процентами составит почти 19 миллионов евро. Два года тюрьмы автоматически становятся условными, так как у Роналду до этого не было судимости в Испании, пишет РИА Новости.

Отмечается, что в результате соглашения была снижена сумма, в неуплате которой обвиняли игрока - с 14,7 миллиона евро до 5,7 миллиона. Также португалец обязан выплатить все штрафы, проценты и издержки. Таким образом, итоговая сумма выплат составит 18,8 миллиона евро.

В мае сообщалось, что налоговые службы Испании потребовали, чтобы португальский футболист выплатил 28 миллионов евро по делу о неуплате налогов до 15 июня, в противном случае он предстанет перед судом и может получить восемь лет тюрьмы.

Роналду обвиняют в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро в период с 2011 по 2014 год. В июле прошлого года на заседании суда португалец заявил, что никогда ничего не скрывал и не пытался избежать налоговых платежей.