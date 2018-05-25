Португалия: Роналду рассказал о проблемах с налогами

Пятница, 25 Май 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: Роналду рассказал о проблемах с налогами

Роналду перед финалом Лиги чемпионов рассказал о проблемах с налогами.

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду сообщил подробности своих взаимоотношений с правоохранительными органами и проблемах с налогами в Испании.

По его словам, однажды у него произошел неприятный инцидент с испанской полицией, передает gazeta.ru.

«Прошлым летом в Форментере был случай. Там стоят тысячи лодок, яхт, а моя самая маленькая. И в нее вторглась полиция с камерами, когда я спокойно спал. Я подумал: «Может, я убийца какой-то?» - цитирует Роналду издание A Bola.

По мнению капитана португальской сборной, с ним обошлись несправедливо.

«Что я мог сделать? Только смерть не имеет решения. Несправедливые вещи случаются, но жизнь не заканчивается», - подчеркнул он.

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