Португалия: Роналду рассказал о проблемах с налогами

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду сообщил подробности своих взаимоотношений с правоохранительными органами и проблемах с налогами в Испании.

По его словам, однажды у него произошел неприятный инцидент с испанской полицией, передает gazeta.ru.

«Прошлым летом в Форментере был случай. Там стоят тысячи лодок, яхт, а моя самая маленькая. И в нее вторглась полиция с камерами, когда я спокойно спал. Я подумал: «Может, я убийца какой-то?» - цитирует Роналду издание A Bola.

По мнению капитана португальской сборной, с ним обошлись несправедливо.

«Что я мог сделать? Только смерть не имеет решения. Несправедливые вещи случаются, но жизнь не заканчивается», - подчеркнул он.