Португалия: Роналду решил сохранить бородку до конца ЧМ-2018

По словам знаменитого португальца, перед стартовым матчем с Испанией он был в сауне вместе с португальским полузащитником Рикарду Куарежмой и пообещал, что не будет бриться, если забьет гол.

После хет-трика в ворота испанцев и решающего гола в матче с Марокко Роналду решил сохранить бородку до финала чемпионата мира, передает ТАСС.

Криштиану Роналду: «Я был в сауне с Куарежмой, брился и сказал, что если забью испанцам, то оставлю бородку до конца чемпионата. Мне повезло, я забил и испанцам, и марокканцам, так что теперь буду отращивать ее до финала», пишет ntv.ru.

Напомним, сейчас Криштиану Роналду с четырьмя голами занимает первую строчку в списке лучших бомбардиров ЧМ-2018. Кроме того, поразив ворота в матче с Марокко, португалец установил рекорд среди европейских игроков по числу голов за сборные.