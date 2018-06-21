Португалия: Роналду решил сохранить бородку до конца ЧМ-2018

Четверг, 21 Июнь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: Роналду решил сохранить бородку до конца ЧМ-2018

Криштиану Роналду рассказал, почему решил отрастить бородку на время чемпионата мира по футболу.

По словам знаменитого португальца, перед стартовым матчем с Испанией он был в сауне вместе с португальским полузащитником Рикарду Куарежмой и пообещал, что не будет бриться, если забьет гол.

После хет-трика в ворота испанцев и решающего гола в матче с Марокко Роналду решил сохранить бородку до финала чемпионата мира, передает ТАСС.

Криштиану Роналду: «Я был в сауне с Куарежмой, брился и сказал, что если забью испанцам, то оставлю бородку до конца чемпионата. Мне повезло, я забил и испанцам, и марокканцам, так что теперь буду отращивать ее до финала», пишет ntv.ru.

Напомним, сейчас Криштиану Роналду с четырьмя голами занимает первую строчку в списке лучших бомбардиров ЧМ-2018. Кроме того, поразив ворота в матче с Марокко, португалец установил рекорд среди европейских игроков по числу голов за сборные.

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