Португалия: Роналду спровоцировал забастовку на заводе Fiat

Пятница, 13 Июль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: Роналду спровоцировал забастовку на заводе Fiat

Работники FIAT объявили забастовку из-за перехода Роналду в «Ювентус».

Сотрудники автоконцерна FIAT, являющегося одним из спонсоров итальянского футбольного клуба «Ювентус», объявили забастовку из-за перехода в туринскую команду нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.

Во вторник было объявлено, что Роналду перешел из мадридского «Реала» в «Ювентус». Трансфер футболиста обошелся клубу в 112 миллионов евро. В СМИ сообщалось, что зарплата 33-летнего футболиста составит 30 миллионов евро в год. Ранее появилась информация, что часть затрат по переходу Роналду возьмет на себя компания Exor, которая владеет концернами Fiat Chrysler Automobiles (FCA), CNH Industrial (CNHI) и Ferrari.

«Неприемлемо, когда сотрудники FCA и CNHI продолжают нести огромные экономические потери, а компания тратит сотни миллионов евро на приобретение одного игрока. Нам говорят о трудных временах, что нам нужно прибегнуть к средствам социальной защиты, ожидая запуска новых моделей, которых никогда не будет. И пока рабочие и их семьи все больше и больше затягивают пояса, компания решает инвестировать кучу денег в одного человека», - говорится на сайте профсоюзного объединения Usb.

«Компания должна инвестировать в новые модели машин, что гарантировало бы будущее тысячам людей, а не обогащало бы только одного. Компания должна ставить на первое место интересы своих работников. Сейчас это не так, потому что компании интереснее мир футбола, развлечений и всего остального. По этим причинам мы объявляем забастовку на заводе FCA Melfi с десяти вечера 15 июля до шести утра 17 июля», - говорится в заявлении.

Роналду выступал за «Реал» с 2009 года, когда перешел в мадридский клуб из английского «Манчестер Юнайтед», и с тех пор провел за «сливочных» 438 матчей, в которых забил 451 мяч, став лучшим бомбардиром в истории «Реала», пишет РИА Новости.

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