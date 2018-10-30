Португалия: Роналду стал самым популярным в Instagram

Нападающий сборной Португалии по футболу и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду набрал рекордное количество подписчиков в социальной сети Instagram.

С 2016 года самым популярным человеком в Instagram была американская певица Селена Гомес. На данный момент за ее аккаунтом в соцсети следят более 144 331 000 человек. На странице Роналду в понедельник подписчиков стало более 144 миллионов 331 тысячи. Таким образом, португальский футболист стал самым популярным человеком в Instagram.

Роналду является пятикратным победителем Лиги чемпионов, пятикратным обладателем "Золотого мяча", чемпионом Испании и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА. В составе сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года. Летом текущего года 33-летний футболист перешел из испанского "Реала" в "Ювентус" за 100 млн евро, пишет ТАСС.

Сервис Instagram, предназначенный для размещения фотографий и видеороликов, был запущен в октябре 2010 года и изначально был разработан для мобильных устройств от компании Apple. В апреле 2012 года сервис стал доступен для пользователей платформы Android. В том же году Facebook купила компанию Instagram за $1 млрд.