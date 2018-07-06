Португалия: Роналду станет героем реалити-шоу

По информации журнала Variety, социальная сеть Facebook запустит с форвардом новое реалити-шоу, которое будет представлять из себя документальный проект на стримминговой платформе Facebook Watch. Отмечается, что переговоры компании с португальцем о съемках находятся на начальном этапе. Однако известно, что корпорация готова заплатить пятикратному обладателю «Золотого мяча» порядка 10 млн долларов за 13 эпизодов, пишет gazeta.ru.

33-летний Роналду является самым популярным спортсменом в Facebook. На его официальный аккаунт в социальной сети подписаны более 120 млн пользователей.