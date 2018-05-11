Португалия: Роналду станет продюсером сериала о женском футболе

Пятница, 11 Май 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: Роналду станет продюсером сериала о женском футболе

Звезда мирового футбола решил получить новый жизненный опыт и попробовать свои силы в телесериалах.

Как пишет Hollywood Reporter, форвард мадридского футбольного клуба «Реал» Криштиану Роналду станет исполнительным продюсером телесериала о женском футболе. Сообщается, что футбольная драма будет рассказывать о школьной компанде из штата Нью-Йорк. Сценарий напишут создатели популярного полицейского сериала «Мемфис Бит» (Memphis Beat) Лиз Гарсия и Джо Харто.

По словам самого Роналду, он рассчитывает, что работа над телесериалом станет для него бесценным опытом, пишет ntv.ru.

Криштиану Роналду, футболист: «В свободное время я люблю смотреть качественные телепередачи. Для меня стать исполнительным продюсером сериала - потрясающий опыт, особенно учитывая то, какие талантливые люди будут неустанно трудиться, чтобы проект был реализован. История моей жизни имеет много общего со взлетами и падениями, которые предстоит пережить команде в сериале».

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