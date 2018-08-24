Португалия: Роналду - время в «Реале» осталось в прошлом

Пятница, 24 Август 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: Роналду - время в «Реале» осталось в прошлом

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду сказал, что ему легко далось решение о переходе в итальянский клуб из мадридского «Реала».

«Все, что было в Мадриде, — невероятно. Я смог выиграть все, и там же жила моя семья. Тем не менее этот отрезок моей жизни остался в прошлом. Поэтому решение о трансфере далось мне легко», — приводит слова форварда DAZN.

Роналду выступал за клуб из столицы Испании на протяжении девяти лет. За это время он принял участие в 438 матчах и забил 450 мячей.

Трансфер 33-летнего португальца обошелся «Ювентусу» около 100 млн евро, пишет russian.rt.com.

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