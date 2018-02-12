Португалия: Роналду встретился с бойцом ММА Нурмагомедовым

Понедельник, 12 Февраль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: Роналду встретился с бойцом ММА Нурмагомедовым

Российский боец смешанных боевых искусств из Дагестана Хабиб Нурмагомедов обменялся подарками с Криштиану Роналду.

Боец подарил форварду кавказскую папаху, а получил от него мяч и майку.

Произошла встреча между российским бойцом смешанных боевых искусств Хабибом Нурмагомедовым и мадридским форвардом Криштиану Роналду, во время которой спортсмены подарили друг другу подарки. От бойца из Дагестана Роналду получил кавказскую папаху, принимая которую футболист сказал традиционное арабское приветствие «Ас-салям алейкум». Сам лидер «Реала» подарил Нурмагомедову футбольный мяч, а также майку с собственным именным автографом, пишет vladtime.ru.

По признанию российского бойца, они с мадридским футболистом познакомились благодаря Instagram. Там они неоднократно высказывали друг другу ободряющие слова поддержки. Весной 2018 года Хабиб Нурмагомедов в Нью-Йорке встретится Тони Фергюсоном для борьбы за чемпионство в UFC.

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