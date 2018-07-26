Португалия: Роналду выплатил часть штрафа

Налоговая служба Испании одобрила соглашение, предусматривающее штраф в размере почти 19 млн евро и приговор к двум годам тюрьмы в отношении бывшего футболиста мадридского "Реала" Криштиану Роналду по делу об уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщило в четверг агентство EFE.

По его информации, ранее данной договоренности достиг спортсмен, прокуратура и представители защиты интересов государства. При этом, несмотря на тюремный срок, соглашение подразумевает, что Роналду не будет помещен в пенитенциарное учреждение.

Ранее местные СМИ сообщали, что футболист уже выплатил налоговым органам Испании 13,5 млн евро штрафа после того, как признался в четырех налоговых преступлениях. Прокуратура Испании выступила с заявлением, в котором говорилось, что Роналду сознательно использовал компанию, созданную в 2010 году, чтобы скрыть свои доходы в Испании. Минфин королевства поддержал обвинения налоговой службы в отношении футболиста, речь шла о мошенничестве на сумму около 15 млн евро, сам футболист заявлял, что никогда не пытался скрыть свои доходы, пишет ТАСС.

Роналду перешел в "Реал" в 2009 году из английского "Манчестер Юнайтед", за который выступал с 2003 года. Португалец является пятикратным победителем Лиги чемпионов, пятикратным обладателем "Золотого мяча", чемпионом Испании и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА. В составе сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года.

10 июля было объявлено о переходе Роналду в итальянский "Ювентус". Сумма трансфера 33-летнего игрока составила €100 млн, соглашение заключено до 30 июня 2022 года.