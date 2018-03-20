Португалия: Роналду захотел уехать в Китай

Вторник, 20 Март 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: Роналду захотел уехать в Китай

Португальский нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду задумался о переезде в Китай.

Об этом в эфире Esporte Interativo сообщил бывший главный тренер китайского клуба «Гуанчжоу Эвергранд» и сборной Бразилии Луис Фелипе Сколари.

Сколари рассказал, что форвард спрашивал его о жизни в Китае. «Роналду много раз задавал мне вопросы относительно жизни в Китае. Я детально описал ему все подробности жизни в этой стране. Вы должны понимать, что, помимо футбола, у Роналду есть свои бренды, своя индустрия, а Китай - крупнейший рынок сбыта. И я сказал ему то, что всегда говорю: тот, у кого есть возможность, должен ехать в Китай», - отметил тренер.

В январе президент «Реала» Флорентино Перес поручил агенту Роналду Жорже Мендешу начать поиски новой команды для его клиента. Ряд футболистов испанского клуба выступили за то, чтобы португалец покинул Мадрид. Португалец, в свою очередь, обвинил партнеров в последних неудачах команды.

В 2017 году в составе «Реала» форвард выиграл чемпионат Испании, Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира, Суперкубки УЕФА и Испании. Вместе с национальной командой Португалии футболист пробился на чемпионат мира 2018 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: Роналду захотел уехать в Китай

      Португальский нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду задумался о переезде в Китай.

      Подробнее

    • Португалия: что выгоднее - покупать или арендовать?

      Есть мнение, что сегодня попросить в банке кредит для покупки квартиры или дома обойдется дешевле, чем аренда недвижимости.

      Подробнее

    • Испанцы вывешивают красные тряпки на балконах

      Жители центральных районов Мадрида возмущены засильем наркоманов и мелких наркоторговцев.

      Подробнее

    • Испания: Мариано Рахой стал видеоблогером

      Председатель испанского правительства Мариано Рахой завел видеоблог, чтобы поддерживать связь со своими избирателями и сторонниками.

      Подробнее

    • Буффон вернулся в сборную Италии

      Вратарь турниского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал о причинах возвращения в сборную Италии.

      Подробнее

    • Италия: самая дорогая Остерия Венеции сменила название

      Венецианская таверна Da Luca, где японские туристы отдали больше тысячи долларов за обед, сменила название.

      Подробнее

    • Скончался последний в мире самец северного белого носорога

      В Кении умер последний самец северного белого носорога.

      Подробнее

    • Николя Саркози взят под стражу во Франции

      Бывший президент Франции Николя Саркози задержан во Франции.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!