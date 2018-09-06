Португалия: российский миллиардер приобретет Minipreço?

Российский миллиардер Михаил Фридман, который является одним из крупнейших акционеров этой розничной группы (владеет 25% акций), может подать предложение о поглощении (oferta pública de aquisição, OPA) испанской компании, сообщила газета Expansion.

Российский магнат вправе запустить OPA благодаря инвестиционному банку Goldman Sachs, который косвенно владеет 14,534% акций группы Dia. Большинство из этих акций уже принадлежит Михаилу Фридману, что дает ему право на около 30% капитала испанского ритейлера. Если предприниматель затем укрепит свою долю, покупая ценные бумаги на рынке, он будет вынужден запустить OPA на поглощение всей группы Dia.

Пока что OPA будет добровольным и имеет сильные шансы на успех. Фридман рассчитывает на поддержку некоторых администраторов испанской группы, таких как Карл-Хайнц Холланд, бывший генеральный директор Lidl, и Стефан Ду-Шарм , лидер российской X5 Retail Group. Также российский миллиардер может воспользоваться поддержкой других акционеров со значительной долей в группе Dia. Это шотландский инвестиционный фонд Baillie Gifford (10,48% капитала), канадский фонд Black Creek (4,9% капитала), Société Générale (4,889% капитала) и Norges Bank (4,6%).

Отметим, что группа Dia разочаровала своих акционеров в 2018 году. В первом полугодии прибыль упала на 44%, до 66,1 млн евро, что было во многом обусловлено проблемами, связанными с обменой валюты, на таких рынках, как Бразилия и Аргентина. Плачевная ситуация даже привела к уходу Рикардо Курраса с поста исполнительного президента группы, сообщает газета El País.

Михаил Фридман присутствует в группе Dia в качестве акционера с конца июля 2017 года - после того как инвестировал 323 млн евро на приобретение 10% акционерного капитала.

Российский миллиардер занимается телекоммуникациями, нефтью и газом, трубно-металлургической промышленностью, финансовыми услугами, ритейлом, потребительским и продовольственным бизнесом. Михаил - один из основателей «Альфа-Групп», крупнейший акционер X5 Retail Group, владеющей брендами «Пятерочка» и «Перекресток». Его состояние, по некоторым данным, оценивается в 14,4 млрд долларов. В 2017 году россиянин вложил в иностранные компании гигантскую сумму - более 5 млрд долларов.