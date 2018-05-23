Португалия: Руй Патрисиу станет вратарем «Наполи»

30-летний чемпион Европы прошел медобследование в неаполитанском клубе.

Руй Патрисиу заменит в воротах «Наполи» испанца Пепе Рейну, перешедшего в «Милан». Контракт португальца рассчитан на четыре года. Голкипер будет получать 2 миллиона евро в год, пишет vesti.ru.

Всю свою карьеру Руй Патрисиу провел в лиссабонском «Спортинге». Он защищал ворота «львов» с 2006 года. На счету Патрисиу 373 матча за «Спортинг». На его счету две победы в Кубке страны и три выигрыша Кубка Португалии. В составе сборной своей страны Руй Патрисиу стал чемпионом Европы 2016 года и бронзовым призером первенства континента 2012 года.