Португалия: Руслана едет на Евровидение-2018 в Лиссабон

По словам исполнительницы, она выступит 12 мая во время финала международного конкурса Евровидение-2018 в Лиссабоне, Португалия. Там она презентует свою новую песню, с которой она уже начала репетиции, пишет 24tv.ua.

«Как первая победительница от Украины я представляю Украину неизменно стремительно все это время, все 14 лет. Больше драйва! Мы сделаем премьеру новой песни, которую написал для меня Андрей Онискевич. Сейчас я на барабанах пробую бит для моего известного трека «Танец с волками». Приезжайте или просто смотрите наш концерт! Я покажу всем неизвестную экзотику Украины!», - эмоционально поделилась Руслана в своем Facebook.