Португалия: рыбалка на море - дело опасное

Понедельник, 08 Январь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: рыбалка на море - дело опасное

Инцидент произошел рядом с Farol da Guia в Кашкайше в минувшую субботу, около 17.00.

Мужчина 56 лет, житель Кашкайша, удил рыбу, когда поскользнулся на скале и упал в море, ударившись о камни. По сигналу сопровождавшего его племянника немедленно была начата поисково-спасательная операция, координируемая руководством порта Кашкайш, в которой были задействованы пожарные-волонтеры и спасательная шлюпка. Но из-за предштормового состояния моря практически ничего нельзя было сделать.

Поиски с участием корвета ВМС и вертолета возобновились в воскресенье, в 07.30, и на рассвете понедельника, но пока не увенчались успехом. В общей сложности, в операции участвуют более ста человек, включая команду водолазов Морской полиции.

Власти вынесли предупреждение для рыбаков избегать «рискованного поведения» возле скал, особенно когда море «неспокойное».

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