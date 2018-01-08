Португалия: рыбалка на море - дело опасное

Мужчина 56 лет, житель Кашкайша, удил рыбу, когда поскользнулся на скале и упал в море, ударившись о камни. По сигналу сопровождавшего его племянника немедленно была начата поисково-спасательная операция, координируемая руководством порта Кашкайш, в которой были задействованы пожарные-волонтеры и спасательная шлюпка. Но из-за предштормового состояния моря практически ничего нельзя было сделать.

Поиски с участием корвета ВМС и вертолета возобновились в воскресенье, в 07.30, и на рассвете понедельника, но пока не увенчались успехом. В общей сложности, в операции участвуют более ста человек, включая команду водолазов Морской полиции.

Власти вынесли предупреждение для рыбаков избегать «рискованного поведения» возле скал, особенно когда море «неспокойное».