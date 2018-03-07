Португалия: с места происшествия - скрылся

Инцидент, в который были вовлечены три машины, привел к смерти 60-летнего водителя, серьезным телесным повреждениям подозреваемого виновника происшествия - 43-летнего гражданина Испании, который был доставлен в больницу Санта-Мария, а также еще один водитель получил легкие травмы.

Согласно сообщению PSP, полиция перехватила в Монсанту два автомобиля, в которых находились только водители-мужчины - испанец и португалец 33 лет, в момент, когда они «совершали сделку по купле-продаже гашиша».

Однако одному из водителей - как затем выяснилось, испанцу - удалось бежать и въехать на автотрассу IC17 в противоположном, относительно хода движения, направлении, спровоцировав лобовое столкновение, в результате которого один водитель погиб, а другой, к счастью, получил незначительные травмы.

Подчеркивается, что «полицейского преследования» не было.

Внутри двух транспортных средств, которые были перехвачены в Монсанту, были обнаружены несколько килограммов гашиша. Водитель-португалец, участвовавший в сделке - задержан.