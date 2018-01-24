Португалия: с пожарами будут бороться козы

Среда, 24 Январь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: с пожарами будут бороться козы

Португальское правительство инициировало программу по разведению коз, чтобы предотвратить распространение летних пожаров.

Стада животных будут пастись в районах с высоким уровнем пожароопасности. Инициатива получила название «Козы-пожарники».

По словам госсекретаря Португалии по лесам Мигеля Фрейтаса, козы должны будут ликвидировать растительность, которая не только легко возгорается во время экстремально высоких температур, но и помогает огню перекидываться с полей на лесные массивы, сообщает Dairy News.

Чиновник объяснил, что коза - идеальное животное для реализации подобного проекта, благодаря непритязательности к кормовой базе. «Наш проект будет разработан в рамках инициативы «Козы-пожарники». Первые фермы специализированных животных появятся в государстве не позднее декабря 2018 года», - сказал Фрейтас.

Представитель правительства заявил, что новый проект не сможет полностью заменить традиционные профилактические работы, которые состоят из контроля лесов и регулярной очистки пустырей.

Правительственный проект является одной из форм борьбы с многочисленными пожарами в Португалии, которые в 2017 году привели к гибели рекордного количества людей - 112. В октябре социалистическое правительство Антония Коста подключило португальские военно-воздушные силы к предотвращению лесных пожаров, они выполняли регулярные разведывательные полеты над районами, находящимися под угрозой пожара, пишет euromag.ru.

Как сказал экономист из Лиссабона Мигель Монтейро, проект направления коз в районы, которым угрожает быстрое распространение огня, также может принести дополнительные выгоды местным общинам.

«Этот тип проекта может приносить прибыль различным отраслям, например, животноводам, а также мясным и молочным производителям. Реклама продуктов из коз, защищающих леса от пожаров, должна быть очень сильной», - сказал Монтейру. Эксперт напомнил, что в муниципалитете Вила-Пука-де-Агиар на северо-востоке Португалии в 2012 году были проведены испытания, аналогичные инициативе «Козы-пожарники».

На 90 га пустоши паслось стадо из более 50 животных. Муниципалитету в разработке проекта помогали ученые из Университета UTAD в Вила-Реаль.

Первым правительством, которое ранее привлекало коз для борьбы с огнем, был социалистический кабинет Хосе Сократа. Он планировал разработать проект стоимостью 88 млн евро, реализация которого заключалась в разведении козьих стад общей численностью 150 тыс. голов. Проект не был реализован из-за отсутствия бюджетных ресурсов, а также отставки правительства в 2011 году.

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