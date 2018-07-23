Португалия: сахара станет меньше

Понедельник, 23 Июль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: сахара станет меньше

Протокол подписан Главным управлением здравоохранения (DGS) и Португальской ассоциацией дистрибьюторских компаний.

Согласно документу, количество сахара в пакетиках снова уменьшится. Начиная с 2020 года вес одной упаковки не может превышать 4 граммов.

Напомним, что в 2016 году министерство здравоохранения и представители пищевой промышленности подписали протокол, согласно которому объем сахара был сокращен с лимита в 8 граммов до 5-6 граммов.

DGS отмечает, что «неадекватные предпочтения в еде - это фактор риска, который в наибольшей степени способствует увеличению потери португальским населением лет здоровой жизни (19%) и является одним из определяющих факторов хронических заболеваний, которые составляют более 85% от общего объема болезней в португальской системе здравоохранения».

В последние годы министерство здравоохранения сосредоточилось на стратегии поощрения здорового питания с переформулированием доступности продуктов питания для продажи и сокращением соли, сахара и жира.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: сахара станет меньше

      Протокол подписан Главным управлением здравоохранения (DGS) и Португальской ассоциацией дистрибьюторских компаний.

      Подробнее

    • Португалия: Моутинью перейдет из «Монако» в «Вулверхэмптон»

      Полузащитник сборной Португалии Жоау Моутинью может перейти из «Монако» в «Вулверхэмптон» за 5 миллионов евро.

      Подробнее

    • Испания: забастовки в Iberia все же состоятся

      Второй раунд переговоров руководства компании Iberia с представителями работников не привел к достижению соглашения.

      Подробнее

    • Испания: ресторан взял с посетителя 8 евро за откупоривание вина

      С приходом лета в наиболее туристических местах Испании клиенты ресторанов сталкиваются с завышенными ценами и дополнительными услугами, включаемыми в счет.

      Подробнее

    • Италия: полиция в Калабрии изъяла марихуаны на 20 млн евро

      "Богатый урожай" конопли собрали полицейские в регионе Калабрия на юге Италии.

      Подробнее

    • Италия: более десяти толчков зафиксированы у подножия Этны

      По словам экспертов рядом с подножием горы Этна в Сицилии произошла серия из более чем десяти незначительных землетрясений.

      Подробнее

    • Рекордная жара пришла в Японию и погубила десятки людей

      Рекордно высокую температуру зафиксировали в Японии.

      Подробнее

    • Британка разошлась с мужем и стала бодибилдером

      Жительница Великобритании рассталась с мужем, резко похудела и стала бодибилдером.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda