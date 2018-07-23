Португалия: сахара станет меньше

Согласно документу, количество сахара в пакетиках снова уменьшится. Начиная с 2020 года вес одной упаковки не может превышать 4 граммов.

Напомним, что в 2016 году министерство здравоохранения и представители пищевой промышленности подписали протокол, согласно которому объем сахара был сокращен с лимита в 8 граммов до 5-6 граммов.

DGS отмечает, что «неадекватные предпочтения в еде - это фактор риска, который в наибольшей степени способствует увеличению потери португальским населением лет здоровой жизни (19%) и является одним из определяющих факторов хронических заболеваний, которые составляют более 85% от общего объема болезней в португальской системе здравоохранения».

В последние годы министерство здравоохранения сосредоточилось на стратегии поощрения здорового питания с переформулированием доступности продуктов питания для продажи и сокращением соли, сахара и жира.