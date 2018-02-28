Португалия: салон Motorclássico возвращается...

Среда, 28 Февраль 2018 Португалия Португалия Португалия Популярные материалы Досуг

Португалия: салон Motorclássico возвращается...

Встречайте крупнейшее в Португалии событие, связанное с тематикой автомобильной классики и истории.

Motorclássico - Международный салон классических автомобилей и мотоциклов - пройдет в выставочном зале FIL - Feira Internacional de Lisboa с 6 по 8 апреля, уже в 14-й раз. Мероприятие объединит более 160 участников из разных стран и адресовано не только поклонникам мира автоклассики, но и широкой публике. Организаторы - Музей Карамулу и FIL - позаботились, чтобы всем было интересно.

Программа Motorclássico-2018 включает, в том числе, тематическую выставку, посвященную 70-летию Porsche, а также представление «забытого имени» - португальского автомобиля APM, который канул в лету 80 лет назад.

Выставка «Porsche: 70 лет эволюции» посвящена этой марке из Штутгарта, одной из самых знаковых в истории автомобильной промышленности. Вас ждет экскурс в историю бренда, с демонстрацией моделей различных десятилетий, в том числе нескольких версий знаковой модели 911.

Еще одним ключевым моментом станет «открытие» APM - забытого португальского автомобиля, который был создан в 1937 году в небольшой мастерской в Порту руками Либориу Машаду, который окрестил «произведение» именем своего партнера Антониу Перейра Машаду. Автомобиль появился на широкой публике лишь однажды - на ралли «Мундиаль» в 1945 году, после чего оставался в забвении на протяжении десятилетий, пока не достиг состояния полной деградации. Спустя годы APM был заново открыт Луишем Антониу Симойш, который тщательно восстановил его, доведя до первоначального состояния, и этот экземпляр теперь смогут лицезреть гости автосалона Motorclássico.

Также на мероприятии будут чествовать легендарный Land Rover, который отмечает свой 70-й день рождения, и знаковый Citroën 2CV. В субботу, 7 апреля, в 16:00 состоится дефиле «Land Rover 70 Years», в котором также примут участие джипы, выставленные за пределами павильона.

Citroën 2CV, один из самых популярных в мире классических автомобилей, также отмечает 70-летие в этом году. На Motorclássico будет представлено несколько версий этой модели, включая экземпляр с пробегом всего 4 км после того, как он сошел с конвейера сборочной линии фабрики в Мангуалде.

Также в рамках мероприятия пройдут традиционные дефиле, в том «Passeio ACP ao Motorclássico», и дебютный показ «We Ride Lisbon to Motorclássico».

В 17.00 7 апреля стартует аукцион Automobilia. Это редкая возможность понаблюдать, продать или купить раритет на аукционе, специализирующемся на исторических и коллекционных автомобилях. Желающие принять участие могут зарегистрироваться на сайте Motorclássico. Каталог аукциона будет доступен на www.leilao-motorclassico.com за пару недель до начала мероприятия.

Кроме того, по доброй традиции, Motorclássico станет ареной для презентации книг, на этот раз - книги Педру Мануэля Монтейру «Берлиет, Хаймейт и УММ - Крупногабаритные отечественные военные транспортные средства (7 апреля в 15.00)».

Дополнительная информация - на официальном сайте мероприятия www.motorclassico.com

По данным организаторов, салон Motorclássico в 2017 году посетили более 40 тысяч человек.

Последние новости

    • Португалия: изнасиловал беременную...

      Инцидент восходит к 13 апреля 2017 года.

      Подробнее

    • Португалия: шоу группы The Gift

      Португальская группа The Gift представит шоу «Altar» («Алтарь»). 

      Подробнее

    • Испания: Шакира выплатила 20 млн евро налогов

      Шакира выплатила 20 млн евро испанскому казначейству по делу о неуплате налогов.

      Подробнее

    • Испания: Font Màgica de Montjuïc

      Магические фонтаны Монжуик в Барселоне снова откроются с 1 марта после завершения ежегодных работ по обслуживанию.

      Подробнее

    • Италия: в Риме запретят дизельные машины

      Власти Рима запретят владельцам автомобилей на дизельном топливе въезд в центр города с 2024 года.

      Подробнее

    • Полицейский в Италии расстрелял жену и взял детей в заложники

      В итальянском городе Чистерна в столичной области Лацио карабинер забаррикадировался в собственном доме, захватив в заложники двух дочерей.

      Подробнее

    • На Северном полюсе установилась аномальная жара

      Климатолог Зак Лабе рассказал об аномальной оттепели в Гренландском море.

      Подробнее

    • Девушка похудела на 96 килограммов из-за конфуза в самолете

      Австралийка похудела на 96 килограммов после того, как ей не хватило двух удлинителей для ремней безопасности в самолете.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!