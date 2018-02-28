Португалия: салон Motorclássico возвращается...

Motorclássico - Международный салон классических автомобилей и мотоциклов - пройдет в выставочном зале FIL - Feira Internacional de Lisboa с 6 по 8 апреля, уже в 14-й раз. Мероприятие объединит более 160 участников из разных стран и адресовано не только поклонникам мира автоклассики, но и широкой публике. Организаторы - Музей Карамулу и FIL - позаботились, чтобы всем было интересно.

Программа Motorclássico-2018 включает, в том числе, тематическую выставку, посвященную 70-летию Porsche, а также представление «забытого имени» - португальского автомобиля APM, который канул в лету 80 лет назад.

Выставка «Porsche: 70 лет эволюции» посвящена этой марке из Штутгарта, одной из самых знаковых в истории автомобильной промышленности. Вас ждет экскурс в историю бренда, с демонстрацией моделей различных десятилетий, в том числе нескольких версий знаковой модели 911.

Еще одним ключевым моментом станет «открытие» APM - забытого португальского автомобиля, который был создан в 1937 году в небольшой мастерской в Порту руками Либориу Машаду, который окрестил «произведение» именем своего партнера Антониу Перейра Машаду. Автомобиль появился на широкой публике лишь однажды - на ралли «Мундиаль» в 1945 году, после чего оставался в забвении на протяжении десятилетий, пока не достиг состояния полной деградации. Спустя годы APM был заново открыт Луишем Антониу Симойш, который тщательно восстановил его, доведя до первоначального состояния, и этот экземпляр теперь смогут лицезреть гости автосалона Motorclássico.

Также на мероприятии будут чествовать легендарный Land Rover, который отмечает свой 70-й день рождения, и знаковый Citroën 2CV. В субботу, 7 апреля, в 16:00 состоится дефиле «Land Rover 70 Years», в котором также примут участие джипы, выставленные за пределами павильона.

Citroën 2CV, один из самых популярных в мире классических автомобилей, также отмечает 70-летие в этом году. На Motorclássico будет представлено несколько версий этой модели, включая экземпляр с пробегом всего 4 км после того, как он сошел с конвейера сборочной линии фабрики в Мангуалде.

Также в рамках мероприятия пройдут традиционные дефиле, в том «Passeio ACP ao Motorclássico», и дебютный показ «We Ride Lisbon to Motorclássico».

В 17.00 7 апреля стартует аукцион Automobilia. Это редкая возможность понаблюдать, продать или купить раритет на аукционе, специализирующемся на исторических и коллекционных автомобилях. Желающие принять участие могут зарегистрироваться на сайте Motorclássico. Каталог аукциона будет доступен на www.leilao-motorclassico.com за пару недель до начала мероприятия.

Кроме того, по доброй традиции, Motorclássico станет ареной для презентации книг, на этот раз - книги Педру Мануэля Монтейру «Берлиет, Хаймейт и УММ - Крупногабаритные отечественные военные транспортные средства (7 апреля в 15.00)».

Дополнительная информация - на официальном сайте мероприятия www.motorclassico.com

По данным организаторов, салон Motorclássico в 2017 году посетили более 40 тысяч человек.